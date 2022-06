Rodenbachruiters halen 250 pony’s en 350 paarden naar de Zilverberg voor gratis paardenspektakel: “We mikken op 6.000 toeschouwers”

De organisatie van het ruitertornooi mag gerust een huzarenstukje genoemd worden als je weet dat de Rodenbachruiters maar vijftien leden tellen. “Gelukkig kunnen we op heel wat vrijwilligers rekenen”, vertelt Martijn. “Tijdens het weekend zelf wordt het evenement gedragen door tweehonderd mensen en voor de opbouw nemen we als leden zelf, maar ook enkele familieleden en vrienden, een week verlof om alles in goede banen te leiden.”

Beleving

Want die opbouw op zich is al niet niets. De basis is tien hectare landbouwgrond die met het oog op het tornooi maanden geleden al met gras werd ingezaaid. Tegen zaterdag wordt dat terrein omgevormd tot een gezellige, maar vooral sportieve ontmoetingsplaats. “We voorzien grote terrassen, een ruime tent, ruimte voor de verschillende wedstrijden, voor drank- en eetstanden en kleden ook alles aan met planten, bomen en zelfs fonteinen”, gaat Martijn verder. “We willen onze bezoekers echt een beleving aanbieden. Daarom hebben we ook de inrichting van het terrein wat herbekeken en overzichtelijker gemaakt. Zo willen we onze locatie op de Rijksweg nog beter uitspelen.”

Volledig scherm Het ruitertornooi lokt bij mooi weer duizenden toeschouwers. © JVK

Verschillende disciplines

Het tweedaagse evenement start op zaterdag om 8.30 uur met een ponytornooi. “Dat is bedoeld voor ruiters tot 16 jaar”, weet Martijn. “We verwachten 250 pony’s. Op zondag staat het ruitertornooi op de agenda, waar 350 paarden aan deelnemen. De ruiters komen uit heel West-Vlaanderen en ook uit een deel van Oost-Vlaanderen. Tijdens het ruitertornooi worden alle aspecten van de paardensport belicht. Er zijn wedstrijden dressuur, jumping, mennen en er is ook een competitie voor andersvaliden. Vrij uniek is de groepsdressuur, waarbij clubs het tegen elkaar opnemen per vier of per acht. Ze worden uitgedaagd om te paard synchroon dezelfde figuren te maken. Bijzonder om zien, net zoals de parade op zondag om 14 uur waarbij tweehonderd paarden aantreden en samen één figuur maken.”

Democratisch paardrijden

De Rodenbachruiters hopen vijf- tot zesduizend toeschouwers naar het terrein tussen de Rijksweg en de Oude Zilverbergstraat te lokken. “In 2019 klokten we af op 5.600 bezoekers. Als de weergoden ons goed gezind zijn en het tegelijk niet te warm is, moet dit opnieuw lukken. We willen met het evenement de paardensport in de kijker zetten. Onze vereniging staat sinds jaar en dag voor democratisch paardrijden, maar we merken wel dat we het moeilijker hebben dan vroeger om vers bloed aan te trekken. De paardensport heeft een drempel, maar door ons evenement open te trekken, hopen we toch jongeren warm te maken voor de sport.”

Het publiek is zowel op zaterdag als zondag welkom vanaf 8.30 uur. Parkeren kan gratis op het parkeerterrein in de Oude Zilverbergstraat, die voor de gelegenheid verkeersvrij is. Meer info op het Facebookevenement Ruitertornooi LRV Roeselare.

