Rodenbachbieren en Hoeve 57 erkend als 100% West-Vlaams streekproduct en hoeveproducent

Roeselare Kortslui­ting zorgt voor brand in elektrici­teits­kast in gokkantoor in Roeselare

Iets over de middag is zaterdag brand uitgebroken in een kantoor voor sportweddenschappen Ladbrokes in de Zuidstraat in Roeselare. Een kortsluiting in de elektriciteitskast lag aan de oorzaak.

17 juli