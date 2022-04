Rodenbach Stadskroegentocht brengt gratis muziek naar 12 cafés: “Mensen samen brengen is waar het allemaal om draait”

RoeselareNa de afgelasting van 2020 en een speciale editie in 2021 is de Rodenbach Stadskroegentocht op vrijdag 29 april aan de dertiende editie toe. Vanaf 21 uur tot 1 uur kan je die avond in twaalf verschillende Roeselaarse cafés genieten van optredens.

Op de affiche van de dertiende Rodenbach Stadskroegentocht, die opnieuw op dezelfde dag als de Winkelnacht plaatsvindt, staan twaalf cafés. In elk café is er een gratis optreden. In De Trap staat Patt Mayeu, in de Piet Gein Cuttermess, De Vagant verwelkomt Duts, Den Arend doet het met Sisters Act, in de Bistro is er een optreden van Saxofonist Yannick met een dj, in de Sjampetter treedt Toxicity op, in de Pub is er Geert Recycleert, de Blik Dooze Band komt naar de Bull, Wolfman Jack strijkt neer in het ARhus Café, 't Motje verwelkomt Noise Tit, in Mojo is er een violiste met dj en in de St. Georges tot slot treden The Shagadeers op. De ingang is overal gratis.

“De kroegentocht is ontstaan in 2009 vanuit een samenwerking met Robrecht", aldus Rudi Ghekiere van Brouwerij Rodenbach, “Toen al was dat omdat we we wat leven in Roeselare wilden brengen en omdat we voelden dat mensen de behoefte hadden om elkaar te zien. Ondertussen is de kroegentocht uitgegroeid tot een vaste waarde en die eerste opzet is ook vandaag actueel.”

Robrecht Vanthuyse van evenementenbureau Choise vult aan. “Mensen samen brengen is waar het allemaal om draait. Ik heb twee jaar gedacht dat mijn telefoon kapot was. Alles was stilgevallen door corona en de nood aan contact is erg groot. Veel mensen zitten nog steeds een beetje in hun schulp en daar moeten we dringend wat aan doen. Het enthousiasme bij de cafés was en is in elk geval groot.”

Meer info over de deelnemende cafés en een handig plannetje is te vinden via deze link.

Volledig scherm De affiche van de dertiende editie van de Stadskroegentocht in Roeselare © RV/Rodenbach Stadskroegentocht