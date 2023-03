Rodenbach Carnaval gaat voor meer sfeer maar minder confetti

Roeselare viert dit jaar carnaval op 10, 11 en 12 maart en die festiviteiten worden dit jaar iets bijgeschaafd. Uit de eerste editie op de TRAX-site werden vorig jaar enkele lessen getrokken, die dit jaar voor een nog sfeervoller en efficiënter feestgedruis moeten zorgen. Hoogtepunt wordt ongetwijfeld de stoet op zondag, die het dit jaar met iets minder confetti moet stellen, maar voor de zotskappen in vol ornaat door het centrum paraderen worden ook twee prinsen aangesteld. Voor de titel van 8e Regenboogprins van België werd door interne strubbelingen last minute een nieuwe kandidaat naar voor geschoven.

Jarenlang was een tent op de Grote Markt de uitvalsbasis van het Rodenbach Carnaval. Maar vorig jaar weken de festiviteiten voor het eerst uit naar de TRAX-site. Een evaluatie kon dus niet uitblijven. “Die leidt dit jaar tot enkele aanpassingen”, vertelt schepen José Debels (CD&V), voorzitter van het Rodenbach Carnavalcomité. “Zo ervaarden we dat de sfeer in een tent eigenlijk wel gezelliger is dan in de polyvalente zaal op TRAX. Hier willen we een mouw aanpassen door meer bistrotafels te plaatsen ter vervanging van de gewone tafels. Vorig jaar bleven veel carnavalisten tijdens de verkiezingsavonden gewoon zitten, met partytafels hopen we dat ze sneller de beentjes losgooien.”

Ook de start van de carnavalsstoet wordt dit jaar anders aangepakt. “Hiervoor wijken we uit naar de Beversesteenweg omdat het opstellen rond TRAX tot te veel manoeuvres leidde met de wagens. In de Beversesteenweg kunnen we de wagens vlot in één lijn opstellen vooraleer ze de stad intrekken in het gezelschap van de Roeselaarse reuzenfamilie.”

Volledig scherm De Roeselaarse carnavalisten, met de kandidaat-prinsen op kop, zijn klaar voor hun feestweekend op 10, 11 en 12 maart. © CDR

Minder confetti

Voor de stoet zijn 33 wagens ingeschreven en het startschot weerklinkt op zondag 12 maart om 14.11 uur. “Met de stad hebben we beslist dat er enkele zones zijn waar er geen confetti gegooid mag worden”, aldus Debels. “We zijn nog altijd van oordeel dat confetti en carnaval samengaan, maar in de Beversesteenweg, in de opstelzone dus, en langs de Sint-Amandsstraat, waar er wat klachten waren, willen we dit jaar de confetti weren. Vanaf de Noordstraat tot aan het Stationsplein, waar een tribune wordt opgesteld, kan er wel volop met confetti gestrooid worden.”

De verhuis naar TRAX betekende vorig jaar een stevige boost voor het Kindercarnaval dat dit jaar op zaterdag 11 maart van 14 tot 17 uur georganiseerd werd. “Vorig jaar zagen we dat plots ook heel wat jeugdbewegingen het kindercarnaval ontdekten. Dit jaar trekken we dan ook de capaciteit op. We gaan volop dansen met de Loco Kids Disco, Radio Bingo en Prins Spekke komen langs en er is heel wat randanimatie van glittertattoos tot een springkasteel en een ballonplooier. Alle kinderen krijgen een stempelkaart en als ze alle standjes aangedaan hebben, krijgen ze een goodiebag.”

Aanstellingen

Het Rodenbach Carnaval is niets zonder zijn prinsen. Dit jaar staan echter geen verkiezingen, maar aanstellingen op de agenda. “Op vrijdag 10 maart wordt Nastja Vandekerckhove, voorgedragen door RCV ‘t Motje, in TRAX aangesteld als Prins Alexander XXXVII”, weet ondervoorzitter Jan Parmentier. Hij is de enige kandidaat voor de titel. “Nastja is in een carnavalsnest geboren want zijn vader Bart, beter gekend als Kiwi, was in het verleden al onze stadsprins en schopte het dit jaar tot Prins van België.” Na de aanstelling volgt een afterparty in De Vagant.

Volledig scherm Walter -Snoopy- Mertens (links) wordt straks aangesteld als 8e Regenboogprins, terwijl Nastja Vandekerckhove zich straks Prins Alexander XXXVII mag noemen. © CDR

Onenigheid

Op zaterdag volgt de aanstelling van de 8e Regenboogprins van België. Dat wordt niet zoals eerder aangekondigd Nic Pycke die al droomde van de keizerstitel. ”Zoals het in de beste huishoudens wel eens voorkomt, zijn Nic en RCV ‘t Motje, de orde die hem voordroeg, in onenigheid gevallen”, aldus Parmentier. “Dat is jammer maar komt voor in de beste families. We gaan daar dan ook niet zwaarder aan tillen dan nodig. ‘t Motje kiest er voor om dit jaar met Walter -Snoopy- Mertens een andere kandidaat naar voor te schuiven. Hij moet tijdens de avond zelf wel nog de jury overtuigen. Nic mag op zijn beurt volgend jaar opnieuw zijn kans wagen als hij dat wil.” Na de aanstelling van Snoopy volgt nog een afterparty in El Dia.

Tijdens het carnavalsweekend wordt de Grote Markt ingepalmd door kermiskramen. Op maandag 13 maart geven de carnavalisten de stadssleutel terug aan het bestuur in de Keuken van Roeselare op De Munt. Meer op www.rodenbachcarnavalroeselare.be.

