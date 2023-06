Rode Lopers steunen drie goede doelen

Floris (33) verzamelt met kogels doorzeefde planken in Oekraïne voor nieuw kunstwerk: “Zij verloren net zoals burger­slacht­of­fers hun doel door de oorlog”

De Roeselaarse kunstenaar Floris Boccanegra (33) verblijft momenteel in Oekraïne, waar hij werkt aan een nieuwe installatie die de vernietigende impact van de oorlog op burgerslachtoffers toont. Hij verzamelt er voor zijn nieuwste project ‘Set Aside’ houten planken, die met kogels of door schrapnel van granaten doorzeefd zijn. Het resultaat zal in een galerij in Kiev worden getoond. “Met mijn installatie wil ik nog eens de impact van het conflict in de kijker zetten”, vertelt hij.