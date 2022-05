RMV sluit 50ste minivoetbalseizoen af

Rumbeke Tuinhier Rumbeke viert 50ste verjaardag

Tuinhier Rumbeke is 50 jaar jong. Dat werd gevierd met een officiële ontvangst door schepen Michèle Hostekint (Vooruit) in het ARhus Café. De vereniging werd 17 mei 1972 gesticht onder leiding van Erik Hemeryck, toen nog onder de naam ‘Het werk van de Akker’. Op vandaag telt de vereniging van tuinliefhebbers 121 leden en staat Ludo D’hoore aan het hoofd ervan. De vereniging is en blijft springlevend. Zo zijn ze actief bij het wijkcomposterings- en tuinproject bij rusthuis De Zilverberg en staat er een project van samentuinen in het centrum van Rumbeke op stapel waarvoor er nog een geëngageerd tuinliefhebber-coördinator gezocht wordt.

26 mei