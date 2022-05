Ritje onder invloed loopt uit de hand: zes agenten overmeesteren weerspannige automobilist

F.V. werd op 10 december vorig jaar in de Delaerestraat in Roeselare bestuurlijk gearresteerd wegens dronkenschap. Nochtans had het zo geen vaart hoeven te lopen. De man had dan wel bijna 1,8 promille alcohol in het bloed, maar het was zijn gedrag dat leidde tot nog meer narigheid. Hij stelde zich weerspannig op tegenover de politie. Die riep versterking op en uiteindelijk kwamen er zes inspecteurs aan te pas om hem in te rekenen.