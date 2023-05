Rijkswachter Georges Golinvaux herdacht

“Zelfs rockheld Arno trad er ooit op”: KOERS sprokkelt herinnerin­gen over Arsenaal voor pop-up expo

KOERS in Roeselare viert dit jaar zowel zijn 25ste als de 120ste verjaardag van het Arsenaal, de voormalige brandweerkazerne waarin het Museum van de Wielersport al sinds de oprichting onderdak vindt. Het Arsenaal aan het Polenplein was door de jaren heen niet alleen een kazerne, maar onder meer ook inzamelpunt van het Rode Kruis, jongensschool, concerthal en volleycomplex. KOERS gaat nu actief op zoek naar verhalen, getuigenissen en foto’s over die rijke geschiedenis om die vervolgens te verwerken in een pop-up expo. Hun speurtocht trappen ze af in de woonzorgcentra.