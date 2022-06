Rijexamen eindigt abrupt met botsing, maar leerling-bestuurder treft geen schuld

Roeselare Eddy en Virpi zetten inzameling op poten voor dieren en hun eigenaars in Oekraïne: “Kan niet dat mensen die alles op alles zetten om te overleven hun huisdieren moeten zien creperen”

Onder de noemer Belgian support for Ukrainians with animals zetten Eddy Dewolf en Virpi Nykänen via de National Belgian Rottweiler Club (NBRC), waar Eddy voorzitter van is, een solidariteitsactie op voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Ze zamelen centen in om Oekraïense diereneigenaars te ondersteunen. “Op amper één dag zamelden we al 1.000 euro in en onze actie krijgt ook navolging in het buitenland“, zegt Eddy.

