Rewearfair geeft nieuwe toekomst aan afgedankte kledij

Roeselare Meiboom gezet op 46,13 meter hoogte: ruwbouw Roelevard klaar, eerste bewoners nemen er in het najaar hun intrek

Roelevard, het indrukwekkende woon- en werkproject vlakbij het Roeselaarse station, heeft zijn finale hoogte van 46,13 meter bereikt. De ruwbouwfase is achter de rug en dat was woensdag het sein om de traditionele meiboom op de toren te plaatsen. De eerste bedrijven zullen dit najaar al hun intrek nemen in Roelevard, de eerste bewoners worden er al in de lente verwelkomd.

8 februari