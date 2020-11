Restauranthoudster ziet verjaardagsboeket aan voordeur gepikt en belt met daders, maar blijft ontgoocheld achter

Schoorvoetend toegegeven

Kelly en haar man Dimitris Karagiannis geloofden hun ogen niet. “Ik wil aannemen dat je zo’n boeket mooi vindt maar dat is geen reden om het zomaar te stelen”, vindt Kelly. “Zoiets doe je toch niet? Voor mij betekent dit boeket veel meer dan het kost. Ook het verjaardagskaartje dat er bij stak, is verdwenen. Dat steekt.” Het horecakoppel plaatste enkele beelden van de bewakingscamera op sociale media. En intussen had Kelly zelfs contact met de man van het koppel. “Hij ontkende eerst de diefstal maar gaf even later toch schoorvoetend toe dat ze in de fout gegaan waren”, zegt Kelly. “Ik heb hem proberen uit te leggen dat je met zo’n diefstal mensen echt pijn doet. Hopelijk is dat voldoende voor hem om zoiets in de toekomst niet meer te doen. En mijn bloemen? Die zie ik niet meer terug. Maar dat is niet het ergste. ’t Gaat hem vooral over het principe van de diefstal. Daar kunnen we echt niet mee om”, besluit Kelly.