Restaurantcollectief GastroRSL pakt weer uit met Herfstfestijnen: “Vaste prijzen blijven onveranderd”

“Corona hakte er de voorbije twee jaar stevig in, terwijl we ook oorlog en de energiecrisis op ons dak kregen”, zegt voorzitter Fabrice Loones. “De voorraden slinken en de prijzen swingen de pan uit. Maar toch slagen we er voorlopig in om de prijs van ons culinair menu op peil te houden.” Op acht verschillende vrijdagen, tussen 7 oktober en 2 december, kun je in acht restaurants een herfstmenu ontdekken, inclusief aangepaste wijnen, aperitief en koffie, aan de vaste prijs van 70 euro. Rode draad doorheen de menu’s wordt dit jaar Rodenbach of Cornet. En zoals altijd primeert bij Gastro RSL collegialiteit boven concurrentie.”