REPORTAGE. Stichter Geert keert na 20 jaar, en net voor het legendarisch café sluit, nog één keer terug naar De Verlichte Geest: “Om binnen te raken moest je over een stapel rugzakken klauteren”

Roeselare 77% van de Roeselaar­se scholen doet beroep op subsidie voor betaalbare en gezonde voeding

Het aantal Roeselaarse scholen dat intekende voor de subsidie Superfood voor Jonge Helden, een motivatie om betaalbare en gezonde voeding aan de leerlingen aan te bieden, zit in de lift. “We trekken voor deze subsidie jaarlijks 270.000 euro uit”, antwoordde schepen Michèle Hostekint (Vooruit) tijdens de gemeenteraad op een vraag van raadslid Gerdi Casier (Vooruit). “Er zijn twee inschrijvingsmomenten: tegen 1 september en tegen 1 januari. Voor deze periode tekenden 17 van de 22 scholen, zijnde 77%, in. Zo bereiken we 5.452 kinderen of 76% van alle leerlingen. We mogen spreken van een stijging want bij de eerste periode bereikten we 67% van alle leerlingen. Hopelijk kunnen we in de toekomst alle scholen en kinderen bereiken. Sowieso wordt Superfood voor Jonge Helden na dit schooljaar geëvalueerd. We zijn nu alle scholen aan het bezoeken om te polsen naar hun bevinden, wat de pijnpunten zijn en hoe we die kunnen oplossen.”

24 januari