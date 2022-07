REPORTAGE. De Groene Gekte slaat toe in Roeselare: “Wout. Wout! Wout!! WOUT!!!”

roeselare LIVE NATOURCRI­TE­RI­UM ROESELARE. Van Aert lokt zo’n 40 000 mensen naar de stad, maar Lampaert klopt groene trui

In Roeselare stond vandaag het natourcriterium op het programma. Wout van Aert was er voor het eerst te bewonderen in zijn groene trui, die hij meenam uit Parijs. De festiviteiten zijn om 16 uur gestart met een criterium voor nieuwelingen en ook de kinderen mochten de omloop al even verkennen. De toprenners zijn voorgesteld en het criterium is afgelopen. Ex-geletruidrager Yves Lampaert gaat met de bloemen lopen.

21:06