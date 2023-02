Repair Café in Sint-Jozefskerk

H. Godelieve­kerk krijgt nieuwe verwarming

De verwarming van de H. Godelievekerk wordt vervangen. De huidige installatie is versleten en de kans op een breuk is groot, waardoor de verwarming zou kunnen uitvallen. Reparatie blijkt moeilijk door de ouderdom van de verwarming. Daarom de keuze om de installatie te vervangen. Het Roeselaarse stadsbestuur voorziet een investeringstoelage van 35.000 euro. Op de gemeenteraad liet Bert Wauters (Groen) verstaan dat hij het jammer vindt dat de kerk niet aangesloten werd op het warmtenet. Recent werden de buizen om te verwarmen met restwarmte van de verbrandingsoven van afvalintercommunale Mirom namelijk nog doorgetrokken tot aan het Roobaertpark, de grote verkaveling op de grens van Roeselare en Hooglede, en dus bijna langs de kerk in de Honzebroekstraat.