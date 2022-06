Renners praten in KOERS over hun Tourervaringen net voor start Ronde van Frankrijk

Roeselare Vief Roeselare geniet van een dagje flirten met de schreve

De sociaal-culturele vereniging Vief Roeselare trok op daguitstap richting ‘de schreve’. Met een 40-tal enthousiastelingen trokken ze per bus door de regio. Een eerste stop maakten ze in Proven waar ze het ecologisch hopbedrijf ’t Hoppecruyt bezochten. Lunchen deden ze in ’t Oud Kerverijtje in Dranouter om vervolgens de andere kant van de grens op te bezoeken en enkele dorpen in Frans-Vlaanderen aan te doen. De dagtrip werd afgesloten op het terras van de Sint-Bernardusbrouwerij te Watou met een potje gerstenat naar keuze. Voorzitter Geert Messiaen blikt tevreden terug. “Het was een fijne, heerlijke, leerrijke uitstap met een toffe groep onder een blauwe hemel en meestal een stralend zonnetje”, oordeelt hij.

10 juni