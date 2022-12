Rekkemse Boutique Albert opent tweede winkel en brengt zowel kranten, sigaren als luxe-geschenken naar Roeselare: “De humidor wordt de absolute eyecatcher in de winkel”

Roeselare Myriam’s Whiskyshop organi­seert whiskyfes­ti­val in The Bull

Whiskyliefhebbers mogen zich in de handen beginnen wrijven. Op zondag 4 december zetten The Bull & Myriam’s Whiskyshop in de Sint-Amandsstraat 77 naar jaarlijkse traditie de deuren open. Vanaf 13 uur kan iedereen zich onderdompelen in de wondere wereld van de single malt whisky. Wie niet zo tuk is op whisky vindt misschien wel zijn gading tussen de verschillende soorten gin. En wie weet tik je er wel een cadeautje voor jezelf of voor onder de kerstboom op de kop. Meer info op www.thebull.be.

29 november