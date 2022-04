Regio Midwest geselecteerd voor telling van dak -en thuisloosheid

Regio Midwest, dat zijn Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene, is geselecteerd voor een point-in-time telling van dak- en thuisloosheid. Dat betekent dat op één afgesproken moment alle dak- en thuisloze personen in de regio in kaart gebracht worden. Het gaat om alle mensen die zich in een precaire situatie bevinden zoals verblijf in een permanente opvang, risico op uit huiszetting of mensen die reeds noodgedwongen op straat moeten leven. De voorbereidingen voor deze telling zijn reeds gestart en de effectieve telling zal doorgaan op 28 oktober. Deze telling moet duidelijkheid geven over de omvang van het fenomeen en over het profiel van de doelgroep. Beide zijn essentieel om te komen tot een efficiënt beleid dat dak -en thuisloosheid bestrijdt.