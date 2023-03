Regio is 14 Leiespots rijker

De Mandelstreek was al goed voor 20 Leiespots, maar voortaan mogen nog 14 unieke plekjes met die titel pronken. De nieuwkomers zijn Barlaban, Flooh’s Burger, Besjamel, D’Oude Glorie, Het Kunstuur, In ‘t Wilde Weg, Tallore, ARhus Café, Curieuzeneuze en Julien in Roeselare, In de Oude Sint-Pieter in Izegem, het Ingelmunsterse Caffien, Café Centraal in Oostrozebeke en Lupis Mexican Grill in Ledegem.