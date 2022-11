Recyclagepark dicht

Roeselare Eerste bomen Moerman­park gaan na de zomer van 2023 in de grond

De eerste grote stap in de transformatie van de Moermanparking tot Moermanpark is gezet. Het Roeselaarse stadsbestuur duidde bureau OMGEVING aan als ontwerper van dienst. Er ligt momenteel een voorontwerp klaar dat nu verder verfijnd wordt. De aanleg van het Moermanpark start volgend jaar en midden 2024 moet de nieuwe groene long in het centrum van Roeselare een feit zijn.

16 november