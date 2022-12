Recordprijs van 4.000 euro (!) voor kilo hopscheuten: “Van REO Veiling naar het bord in sterrenzaken Zilte en Horseele”

Roeselare/PoperingeOp de Roeselaarse REO Veiling zijn woensdag de eerste Fine Fleur-hopscheuten van het nieuwe teeltseizoen verkocht. Met een prijs van 4.000 euro per kilo, 730 euro meer dan vorig jaar, wist de fragiele seizoensdelicatesse bij haar nationale primeurverkoop opnieuw een record te verpulveren. Koper van dienst was de Antwerpse Groothandel Claessens die de primeurs schenkt aan sterrenrestaurants Zilte en Horseele in Antwerpen en Gent. Opmerkelijk is ook dat De Lovie uit Poperinge na 29 jaar present te tekenen er deze keer niet bij was als aanvoerder van primeurhopscheuten.

In totaal werden drie schaaltjes van 250 gram Fine Fleur-primeurhopscheuten aangevoerd bij de REO Veiling. Telers van dienst waren dit jaar Marc Vandevelde uit Reningelst, Bart Vanbeveren uit Proven en Tomas Boeraeve uit Poperinge. Groothandel Claessens was er als de kippen bij om het witte goud uit Poperinge te kopen. Het eerste schaaltje werd geveild tegen een prijs van 400 euro per 100 gram of 1.000 euro voor het volledige schaaltje. De prijs voor de andere twee schaaltjes lag een stuk lager: 150 euro per 100 gram of 375 euro per schaal.

“We horen van de koper dat hij van plan is de hopscheuten te schenken aan zijn twee trouwste klanten: Viki Geunes van driesterrenrestaurant Zilte op de bovenste verdieping van het MAS in Antwerpen en Danny Horseele van Restaurant Horseele dat te vinden is in de Gentse Ghelamco Arena”, weet Herwig Willaert, communicatieverantwoordelijke binnen de REO Veiling. Dat laatste restaurant heeft trouwens ook één Michelinster.

De Lovie haakt af

Opmerkelijk is ook dat De Lovie, het Poperingse centrum voor mensen met een handicap, dit jaar niet van de partij was als teler. Nochtans zouden zij normaliter voor het 30e jaar op rij primeurhopscheuten aanleveren bij de REO Veiling. “Met spijt in het hart moesten we dit jaar noodgedwongen forfait geven”, zegt Brigitte Dewulf, stafmedewerker communicatie van De Lovie. “Na de coronacrisis hebben we nu ook zwaar te lijden onder de hoge energiekosten. Om onze energiefactuur enigszins beheersbaar te houden, kunnen we deze winter een aantal locaties niet gebruiken. Daarbij ook de verwarmde serres waarin onze hopscheuten worden geteeld.”

De eerste Fine Fleur hopscheuten werden geveild in de Roeselaarse REO Veiling.

Exclusief

Nu de nationale primeurverkoop achter de rug is, wordt het wachten tot de tweede helft van januari. Vanaf dan verloopt de aanvoer van Fine Fleur-hopscheuten op de REO veiling tegen een meer regelmatig tempo. Een normaal seizoen is van korte duur. “Tot half april”, weet producent Tomas Boeraeve. “Fine Fleur-hopscheuten zijn niet alleen exclusief omwille van hun beperkte beschikbaarheid in zowel tijd als volume, maar ook omwille van hun zeer arbeidsintesieve teeltwijze. Hopscheuten zijn jonge ondergrondse uitlopers van de hopplanten en hoe meer scheuten aan een wortelblok, hoe fijner ze zijn en hoe meer smaak ze hebben. Elke hopscheut moet zorgvuldig en voorzichtig met de hand worden geoogst. Dit is een heel tijdrovend en vermoeiend werk. Meteen wordt dan ook duidelijk waarom aan Fine Fleur hopscheuten een stevig prijskaartje hangt.”

Herwig Willaert en Isabel Ingelbrecht, communicatieverantwoordelijke en productmanager hopscheuten bij de REO Veiling, zijn tevreden met de nieuwe recordprijs.

Danny Horseele, chef van restaurant Horseele

Viki Geunes

