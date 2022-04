Rechter beveelt internering van onverbeterlijke autodief die verschillende snelheidsovertredingen begaat met gestolen wagens

Rumbeke Vier lente in de Kleiputten

Pasen vieren in de Kleiputten? Het kan! Natuurpunt Mandelstreke neemt je op zondag 17 april graag mee om het reservaat in lentetenue te tonen. Alleen nu steken de vreemde sporenkegels van reuzenpaarden als groene toortsen uit de kleigrond, zorgen bloesems van fluitenkruid, Gelderse roos, look-zonder-look en meidoorn voor vele tinten wit, en zit het domein bomvol bijzondere lentegasten. Geprikkeld? Schrijf je dan hier in. Afspraak om 10 uur op de parking van De Kleiputten in de Babilliestraat in Rumbeke. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Denk bij regenweer aan laarzen

