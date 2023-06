RCR pakt zondag uit met manche van het BK voor telegeleide wagentjes: "En volgend jaar mogen we het Europees kampioenschap organiseren"

NET OPEN. Deze zomer hang je in Roeselare letterlijk rond met zicht op de Kop van de Vaart

Aan de Kop van de Vaart in Roeselare is de opbouw gestart van De Kaaibar by Barlaban. Het hangmattendorp, het meest opmerkelijke element van de pop-upbar, is al een feit. De zomerbar opent op zaterdag 1 juli de deuren.