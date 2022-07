RCR organiseert zondag BK voor telegeleide wagentjes: “En in 2024 hopen we het EK naar Roeselare te halen”

RoeselareRacing Club Roeselare organiseert op zondag 10 juli het Belgisch kampioenschap voor telegeleide wagentjes. Bovendien is de club kandidaat om in 2024 het Europees kampioenschap op hun circuit lang de Kachtemsestraat te organiseren. “Promotie voor onze hobby die onder druk komt te staan”, zeggen voorzitter Remo Wyffels en Nico Vandewynckele.

Racing Club Roeselare is één van de enige drie clubs in België voor fanaten van telegeleide auto’s. De anderen bevinden zich in Luik en Genk. RCR is op vandaag goed voor zo’n 100 leden, een cijfer dat helaas in dalende lijn gaat. “Vorig jaar waren we nog met 130", zegt Nico. “Maar door corona zijn er heel wat mensen gestopt met hun hobby en vinden ze nu de courage niet meer om opnieuw te beginnen. Daarnaast speelt het steeds duurder wordende leven ongetwijfeld ook een rol.”

Topklasses

In de hoop om nieuwelingen warm te maken voor hun passie organiseert RCR op zondag 10 juli het Belgisch kampioenschap voor telegeleide wagentjes. Dit in de categorieën 1/10 en 1/12 nitro, brandstofwagentjes dus. “Die 1/10 en /1/8 wijst op het formaat van de wagentjes”, verduidelijkt Remo. “De categorie 1/8 bevat niet alleen de grootste auto’s, maar ook de pioniers van onze hobby. Meer nog, we mogen stellen dat we hier zondag de topklasse van onze passie mogen verwelkomen.”

35 piloten zijn tot nu toe ingeschreven maar dat cijfer kan nog lichtjes oplopen aangezien de aanmeldingen pas zaterdag om 16 uur worden afgesloten. Vanuit RCR wagen vier piloten hun kans. Onder hen ook Nico zelf. “Ik hoop op een plaatsje in de top 4", zegt hij. “Zondag worden eerst drie kwalificatierondes gereden. In vier minuten moeten de deelnemers zoveel mogelijk rondjes rijden. De top vier gaat rechtstreeks naar de finale, de andere moeten halve finales afwerken waarvan de zes beste doorstromen. De finale duurt 30 minuten en gaat gepaard met bandenwissels, tanken… Tijdens zo’n wedstrijd worden snelheden tot 120 kilometer per uur gehaald.”

EK

Ook het brede publiek is welkom om een kijkje te nemen. “Zo willen we hen laten kennismaken met de sport en de club en hopelijk slagen we erin om enkele zieltjes te winnen”, lacht het duo. Met diezelfde reden in het achterhoofd stelde RCR zich ook kandidaat om in 2024 het Europees kampioenschap te organiseren. “Het is sinds 2006 geleden dat wij nog een EK naar Roeselare haalden. Het gaat om het kampioenschap 1/10 elektro. In november zouden we moeten weten of we al dan niet de hoofdvogel afgeschoten hebben. Groen licht zou alvast goed nieuws zijn voor ons als club, voor de promotie van onze sport maar ook voor de stad. Zo’n EK duurt namelijk vier dagen en lokt deelnemers uit alle windstreken die in Roeselare overnachting zullen zoeken.”

De toegang tot het BK op zondag is gratis. Iedereen is welkom op het circuit langs de Kachtemsestraat 352 van 9.30 tot 18 uur. Er is een terras, de kantine is open en je kan er ook smullen van frietjes. Meer op https://www.racingclubroeselare.be.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.