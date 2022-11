Rat zorgt voor nachtelijke stroompanne in Roeselaarse regio

Roeselare Voorlees­ses­sies en meer in ARhus tijdens Voorlees­week

ARhus laat de Voorleesweek van 19 tot 27 november niet zomaar passeren. Tijdens deze editie staat luisteren centraal. Zo bezorgt ARhus alle kinderen uit het basisonderwijs in Roeselare een voorleesspaarkaart. Telkens wanneer je voorleest, mag je (voorlees)kind een vakje kleuren op de spaarkaart. Volle spaarkaart kunnen voor 9 december 2022 ingeleverd worden bij één van de afdelingen van ARhus en maken vervolgens kans op een leuke prijs voor in de klas van de winnaar. Daarnaast staan er ook enkele gratis voorleessessies op het programma. Luister mee op zaterdag 19 november in ARhus Rumbeke of op zondag 20 november in ARhus De Munt. De luisteraars worden meegenomen in de wondere wereld van sprookjes met aansluitend een knutselmomentje: pimp je verkleedkledij of maak je eigen toverstaf. Verder kan je op www.arhus.be ook inspirerende voorleestips vinden en voorleesoortjes downloaden om te knutselen.

