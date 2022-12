Radio 2 lokte 300.000 bezoekers naar Roeselare: “De publiciteit die onze stad kreeg was enorm”

RoeselareDe Radio 2 Top 2000 zit erop. Luisterend Vlaanderen kon iets voor 18 uur horen dat Bohemian Rhapsody van Queen, dat vorig jaar nog op de tweede plaats stond, op nummer één stond. Liefst 300.000 mensen genoten live mee in Roeselare in de laatste drie weken van december.

Radio 2 zond uit op de Grote Markt van zaterdag 10 tot en met zaterdag 31 december. Voor de Top 2000, die tussen kerst en nieuw uitgezonden werd, maakten tien Radio 2-presentatoren non-stop radio. Heel wat liefhebbers kwamen ook een bezoek brengen aan de studio in Roeselare en amuseerden zich met de activiteiten op de Grote Markt, in de omliggende winkelstraten en in de rest van de stad. Dat de eindejaarsperiode in Roeselare mee dankzij Radio 2 een enorm succes werd, zal niemand ontkennen. De cijfers zijn indrukwekkend.

Volledig scherm Radio 2 bracht een hele reeks topartiesten naar Roeselare © Stef Keynen/VRT

Volgens Radio 2 kwamen 300.000 bezoekers langs in de stad, maakten 2.500 mensen een toertje met de kersttrein, genoten 2.200 enthousiastelingen van een ritje op het reuzenrad en gingen 1.250 mensen rolschaatsen. We zijn er nog niet. Op marktdag kregen 1.100 marktbezoekers gratis oliebollen, net geen duizend lopers deden mee met de Santa Run en liepen langs de studio, zeven carnavalsverenigingen kwamen met 120 leden naar Roeselare en zorgden ervoor dat 250 mensen de polonaise dansten op Viva De Romeo’s. 150 leerlingen van verschillende dansscholen dansten, samen met flink wat andere bezoekers, op de Jerusalema van Master KG en de Macarena van Los del Río.

Quote We hebben mensen gezien uit Antwerpen, uit Limburg en uit Gent. Allemaal mensen die normaal niet naar Roeselare zouden komen, maar dat door Radio 2 wel hebben gedaan” Sam Nuytten, vzw Shopping & Centrum

Ook Sam Nuytten van de vzw Shopping & Centrum is tevreden. “De publiciteit dat Roeselare gekregen heeft dankzij Radio 2 is gigantisch. We hebben mensen gezien uit Antwerpen, uit Limburg en uit Gent. Allemaal mensen die normaal niet naar Roeselare zouden komen, maar dat door Radio 2 wel hebben gedaan. Zelfs al hadden we het weer niet altijd mee, voor iemand als Niels Destadsbader loopt de Grote Markt vol, regen of niet. Dat soort publiciteit is onbetaalbaar. Bovendien hadden de handelaars doordat kerst en nieuw allebei in een weekend vallen dit jaar ook twee shoppingweekends minder, dus in die zin was dit een godsgeschenk.”

Nieuwe ochtendshow

Tijdens de Radio 2 Top 2000 kwam er ook nieuws over de nieuwe ochtendshow van Radio 2. Die zal beginnen op de 23ste dag van het jaar 2023. Dat onthulde Peter Van de Veire op de laatste dag van het jaar aan Anja Daems en Benjamien Schollaert. Van de Veire zal de show samen met Kim Van Oncen presenteren. “Onze ploeg is gevormd”, aldus Vande Veire. “We hebben hard gewerkt én goed geluisterd naar de luisteraar. Want die blijft altijd centraal staan bij Radio 2. En al helemaal in onze nieuwe ochtendshow. Na de kerstvakantie maken we de naam van het programma bekend.” De regionale middaguitzendingen tussen 12 en 13 uur blijven behouden.

Volledig scherm Regelmatig liep de Grote Markt vol © RV

