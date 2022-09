Psychosociaal revalidatiecentrum TOV stelt zich voor tijdens 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid

Ardooie Okra haalt Zaki naar OC De Tassche

Okra Ardooie wist Zaki te strikken voor een bezoekje aan Ardooie. Op 10 november komt de man die we onder meer kennen als dj en presentator vertellen over de impact van muziek op ons leven. De muziek die ons gelukkig maakt, onze angsten verdrijft, ons denken, onze passie en onze dagelijkse handelingen stuurt,… Dit alles wordt gekleurd met veel muziekfragmenten van Bowie, de Rolling Stones, Britney Spears, Aretha Franklin, Winehouse, Clouseau en meer. De lezing start om 14 uur in OC De tasschie. Kaarten kosten 10 euro voor leden van Okra Ardooie, 12 euro voor niet-leden.

