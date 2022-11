Provincie wil participeren in uitbouw erfgoeddepot in Midwest-regio

Zuid-West-Vlaanderen Van Fairplace tot Atelier Feryn: steun lokale handelaars in het zuiden van West-Vlaanderen op Black Friday

Tijdens Black Friday kan je in heel wat winkels profiteren van stevige kortingen. Het zijn vooral ketens die deze monsterkortingen aanbieden. Lokale handelaars kunnen hier vaak niet tegenop. Steun daarom de winkels in jouw buurt, of ze nu meedoen aan Black Friday of niet. Wij lijsten er zeven op in het zuiden van West-Vlaanderen.

25 november