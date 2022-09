Provincie wil inwoners laten meedenken over nieuw Beleidsplan Ruimte

Concreet wil de Provincie vooral de bestaande open ruimte vrijwaren en het tempo waaraan wordt verhard afbouwen richting 2040. De bestaande bebouwde oppervlakte zal dus slimmer en creatiever ingevuld moeten worden in de toekomst. De publieke raadpleging van de conceptnota van het Beleidsnota Ruimte loopt van 5 september tot 4 december. In Roeselare is er een infomarkt in het ondernemerscentrum in Huis van De Voeding op 19 oktober. Het online participatieplatform is te vinden via participatie.west-vlaanderen.be.