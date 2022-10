Provincie recycleert banners Agrotopia tot shoppingtassen en toiletzakken

voetbal derde nationale A Robbe Bakelandt (SK Roeselare-Dai­sel): “Heerlijk om de winnende treffer in de slotminuut te scoren”

De eerste thuisoverwinning van SK Roeselare-Daisel in derde nationale A is binnen. Het kostte de manschappen van coach Kurt Vercamp wel bloed, zweet en tranen om Elene-Grotenberge in het verlies te spelen. Pas in blessuretijd kon de 21-jarige Robbe Bakelandt de winnende treffer tegen de netten koppen.

3 oktober