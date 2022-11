Provincie investeert in 2023 stevig in verdere uitbouw Inagro

Provincie West-Vlaanderen plant in 2023 stevige investeringen in Inagro, het provinciaal onderzoekscentrum langs de Ieperseweg in Rumbeke. In eerste instantie wordt de nieuwe bioloods er afgewerkt. Dit is een investering van 478.000 euro die Inagro versterkt in de ondersteuning van de biolandbouw in West-Vlaanderen. Daarnaast wil de provincie in 2023 verdere stappen zetten voor de realisatie van een nieuw proefveldatelier. Verschillende procedures, zoals de omgevingsvergunning, het bestek en de aanbesteding, lopen verder en een eerste concrete stap wordt de afbraak van de oude ‘groentenhal’ om ruimte te maken voor het nieuwe proefveldatelier. Deze investering, met een budget van 8,9 miljoeneuro, moet het onderzoek in de openluchtteelten, akkerbouw en openlucht groenten, ondersteunen. Ook de bouw van een middelgrote windmolen staat op de planning voor 2023. De omgevingsvergunning wordt hiervoor nog dit jaar ingediend. Deze windturbine is belangrijk voor Inagro om te voorzien in hernieuwbare energie voor de eigen activiteiten, maar heeft ook een voorbeeldfunctie naar de sector. Hiervoor wordt 195.000 euro voorzien.