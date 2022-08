Proefopstelling als eerste aanzet voor Groene Route doorheen Roeselaars centrum: “Werk van langere adem, maar iedereen kan nu al z’n mening en suggesties kwijt”

RoeselareStad Roeselare en het burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare bundelen de krachten voor de realisatie van de Groene Route, een nieuwe groene ader die de groene plekjes en parkjes in het stadscentrum met elkaar verbindt en perfect is voor de zwakke weggebruikers. Eerste aanzet is een proefopstelling in de Ronde Komstraat die de Kleine Bassin en de Ronde Kom met elkaar verbindt. “Gelijktijdig polsen we bij de Roeselarenaars ook naar ideeën, voorstellen en bedenkingen omtrent de Groene Route die stapsgewijs gerealiseerd zal worden”, zegt schepen Michèle Hostekint (Vooruit).

De tijdelijke groenzone al opgemerkt in de Ronde Komstraat? Sinds eind vorige week kunnen automobilisten niet langer rond de Ronde Kom rijden, maar moeten ze omrijden via de Hugo Verrieststraat. De rijweg waar de auto normaliter koning is, wordt momenteel ingepalmd door plantbakken, bomen en picknickbanken. Dit alles blijft er staan tot 18 september. “Het gaat om een tijdelijke opstelling, een proefopstelling in het kader van de Groene Route die we samen met het burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare willen realiseren”, vertelt schepen van natuur en bos Michèle Hostekint. “Dit vanuit een gedeelde bezorgdheid, een gedeeld verlangen. Met de meerderheidspartijen namen we bij de start van de legislatuur de realisatie van een groene fiets- en wandelroute op in het bestuursakkoord. Meer Bomen in Roeselare lanceerde op hun beurt het idee van een bomengordel rond de stad. Door beide ideeën te koppelen komen we tot de Groene Route.”

Volledig scherm De zwakke weggebruikers worden koning op de Groene Route. © Maxime Petit

Eind 2020 rijfde de stad al een stadsvernieuwingssubsidie van 72.000 euro binnen voor dit project. Die centen willen ze aanwenden om een aangename groene gordel te creëren die geschikt is voor trage weggebruikers. “Tegelijk moet het ook een groene ader worden die de groene plekjes en parkjes in ons stadscentrum met elkaar verbindt. Op die manier moet de route de leefbaarheid in de binnenstad verhogen. Maar door de groenplekken met elkaar te verbinden ontstaat niet alleen een interessante fysieke link, maar ook een boeiend en divers ecosysteem.”

Werk van langere adem

Om deze Groene Route concreet uit te werken, stelde de stad vorig jaar het team Witteveen+Bos en Atelier Romain aan. Samen met het burgerinitiatief Meer Bomen In Roeselare werd het afgelopen jaar gewerkt aan enerzijds het uittekenen van de route en anderzijds het opstellen van een aantal strategieën om over te gaan tot realisatie. “We hebben de ambitie om tegen eind dit jaar klaar te zijn met het ‘Groene Routeboek’. Dit is een handleiding die bij elke toekomstige heraanleg, nieuwe inrichting of ontwikkeling gevolgd kan worden. De Groene Route zal dan ook stapsgewijs uitgevoerd worden bij nieuwe wegenisprojecten of ruimtelijke opportuniteiten. De realisatie is een werk van langere adem en iets wat we niet van vandaag op morgen kunnen realiseren. Nieuwe opportuniteiten kunnen er ook voor zorgen dat de route morgen een iets ander tracé kan volgen.”

Volledig scherm Iedereen kan een bijdrage leveren aan de Groene Route via de QR-code bij de tijdelijke opstelling in de Rondekomstraat. © Maxime Petit

Ideeën, voorstellen en bedenkingen

Maar nu al willen de stad en het burgerinitiatief hun ambities al tonen op het openbaar domein en gelijktijdig ook input vragen aan de Roeselarenaars. Daarom ook de proefopstelling. Die visualiseert wat er beoogt wordt en functioneert tevens als trigger naar ideeën, voorstellen en bedenkingen van de inwoners. “We vinden het belangrijk om niet enkel te informeren, maar ook te polsen naar verbeterpunten. Recent werd nog door een buurtbevraging georganiseerd die duidelijk maakte dat de buurt Ronde Kom vragende partij is voor meer groen en ontmoetingsplekken. Vandaar ook de keuze voor deze locatie. Maar iedereen kan zijn mening kwijt aan de hand van een QR-code die je kan scannen bij de proefopstelling.”

Burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare is alvast tevreden met het initiatief. “Met de Groene Route zetten we opnieuw een stap vooruit”, oordeelt Bart Declerck van de vzw. “De bomengordel was ooit een idee van Guido Schaubroeck. Burgemeester Kris Declercq (CD&V) was er quasi direct enthousiast over en nu gaat men er ook effectief mee aan de slag. De Groene Route wordt geen echte bomengordel zoals wij die aanvankelijk voor ogen hadden, maar we zien wel dat dat de stad werk maakt van duurzaam groen en dat is exact onze ambitie.”

