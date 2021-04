Prille twintiger stalkt tientallen jonge vrouwen die niet met hem op (betaalde) date willen: “Een ‘nee’ aanvaardt hij niet”

Roeselare Vaccinatie op kruissnel­heid: nu al 4.000 prikjes per week in Expo Roeselare

13:46 Het gaat steeds sneller in het vaccinatiecentrum Expo Roeselare. Het allereerste vaccin werd gezet op 19 februari. Vervolgens duurde het dik een maand, tot 24 maart, vooraleer de 5.000ste prik er in de arm ging. Maar het tempo is de laatste weken drastisch opgeschaald en momenteel draait het vaccinatiecentrum voor de inwoners van Roeselare, Ardooie, Moorslede, Hooglede, Lichtervelde en Staden op volle toeren. Vorige week werden meer dan 3.000 vaccins geplaatst en in de paasvakantie worden zo’n 4.000 vaccins per week toegediend. Momenteel zijn de 75-plussers aan de beurt, daarna volgen de 65-plussers en de risicopatiënten. In de derde fase komt de rest van de volwassen bevolking aan de beurt. De timing hangt af van de tijdige levering van voldoende vaccins.