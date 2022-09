‘Preventie in je wijk’ doet Beveren en Rumbeke aan

De Roeselaarse gemeenschapswachten, politie en de brandweer gaan opnieuw de hort op met ‘Preventie in je wijk’. Tijdens dat infomoment gaan ze langs in de buurt en om tips en info te geven over hoe je inbraak, brand, gauwdiefstal, diefstal in en van voertuigen en waterlast overkomt. Ook zetten ze in op fietsdiefstal met een fietslabelactie ter plaatse. Preventie in je wijk strijkt op zaterdag 24 september neer in zowel Beveren als Rumbeke. Van 10 tot 12 uur staan ze paraat voor de buurtbewoners van het Beverse Heilig-Kruisplein, van 14 tot 16 uur tekenen ze present op het Kerkplein in Rumbeke.