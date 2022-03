Premie levenslang wonen en verhuisondersteuning moet Roeselarenaars kans geven om te wonen zoals zij willen op hun oude dag

Roeselare“12 minuten heb ik gesukkeld om uit mijn badkuip te raken.” Aan het woord is de 78-jarige Lutgarde Vandecasteele. Om levenslang in haar eigen woning te kunnen blijven, liet zij recent haar volledige badkamer verbouwen. Ze kreeg hierbij financiële steun van stad Roeselare die voortaan oudere, kwetsbare inwoners financieel ondersteunt om hun woning aan te passen naar hun noden om er te kunnen blijven, maar ook verhuisondersteuning biedt aan wie naar een kleinere woning of serviceflat wil verkassen.

Naarmate we ouder worden brengt een huis steeds meer beperkingen en belemmeringen met zich mee. “Maar niet iedereen heeft dezelfde woonwensen en het is ook belangrijk om hier tijdig over na te denken”, vertelt schepen van wonen Michèle Hostekint (Vooruit). “Sommigen willen heel hun leven op dezelfde plek wonen, terwijl anderen er heel bewust voor kiezen om te verhuizen omdat hun thuis, eenmaal de kinderen de deur uit zijn, te groot geworden is of niet meer voldoet aan hun noden of wensen.”

Volledig scherm Schepen Hostekint lanceerde de nieuwe premie levenslang wonen en de verhuisondersteuning thuis bij Lutgarde Vandecasteele die ook al investeerde in een traplift. © Maxime Petit

Dit item leeft bij een bijzonder groot deel van de Roeselarenaars want 20% van de inwoners, 12.884 personen, is ouder dan 65 jaar en zelfs 33%, of 21.228 inwoners is ouder dan 55 jaar. De stad wil hier nu sterk op inzetten want ze streven naar een betaalbare, kwaliteitsvolle en duurzame woning voor elke Roeselarenaar. “Er moet op maat en volgens de woon- en zorgnoden van de ouderen in geschikte huisvesting worden voorzien”, aldus de schepen. “Volgens hun eigen wensen en behoeften, krijgen ouderen in Roeselare maximale ondersteuning in het menswaardig en kwalitatief ouder worden.”

Inloopdouche

Lutgarde Vandecasteele is ervaringsdeskundige. Op haar 78e woont ze al 57 jaar op dezelfde stek, langs de Groene Herdersstraat in Rumbeke. “En als rasechte Rumbeekse wil ik hier ook in de toekomst graag blijven wonen”, vertelt ze. Nadat ze enkele jaren terug al investeerde in een traplift, liet ze recent haar badkamer renoveren. “Een bad nemen is niet meer evident op mijn leeftijd. Zeker niet als je alleen bent. Je raakt er amper nog uit. Zelf heb ik eenmaal voorgehad dat ik 12 minuten gesukkeld heb om uit die kuip te raken.” Toen was de maat vol voor Lutgarde. “Ik heb beslist om mijn badkamer te laten verbouwen met een inloopdouche en ondertussen zijn ook alle leidingen die uit de jaren ’60 dateerden vervangen. Dankzij de stad krijg ik een deeltje van de factuur terug.”

Volledig scherm Lutgarde in haar vernieuwde badkamer. © Maxime Petit

Premie levenslang wonen

Want dat is het ene luik van een nagelnieuw keuzetraject dat de stad aanbiedt aan haar oudere kwetsbare inwoners: het traject levenslang wonen. “Dat werd ontwikkeld voor de 55+’ers graag thuis willen blijven wonen, maar niet in de financiële mogelijkheid zijn om die aanpassingswerken te bekostigen die tegemoet kunnen komen aan hun verminderde mobiliteit”, licht schepen Hostekint toe. “Voor deze groep voorzien we een ondersteunende premie van de helft van de kostprijs van de aanvaarde minimumfactuur van 1.200 euro inclusief BTW. Het premiebedrag kan maximaal 1.000 euro bedragen en wordt toegekend voor het aanpassen van de badkamer, het aanpassen van het toilet en het plaatsen van een traplift.”

Verhuisondersteuning

Daarnaast is er ook het traject ‘Verhuisondersteuning’ voor 65+’ers die willen verhuizen naar een kleinere woning, assistentiewoning of serviceflat. “Ouderen die geen beroep kunnen doen op familie, kennissen of vrienden om te helpen bij de verhuis, kunnen via deze maatregel op maat worden ondersteund. Zo worden ze onder meer geholpen bij het in orde brengen van de verhuisadministratie, het selecteren van welke spullen weg mogen en mogen blijven, het in- en uitpakken van grote meubelstukken en hulp bij de verhuisbeweging zelf.”

De stad voorziet budget voor jaarlijks 80 verhuisondersteuning en een 70-tal aanpassingen levenslang wonen. Zowel de premie levenslang wonen als de verhuisondersteuning moeten worden aangevraagd via de Dienst Wonen van de Stad Roeselare. Bovendien zijn beide opgenomen in de nagelnieuwe premiegids van de stad die focust op alle premies van alle instanties op vlak van wonen, (ver)bouwen, renoveren, (ver)huren. Ook die is te verkrijgen bij de Dienst Wonen via wonen@roeselare.be.

LEES OOK: