Porsche van 134.000 euro slipt door aquaplaning en belandt tegen vangrail: vader en kind ongedeerd

Roeselare Bloedvoor­raad onder druk, Roeselaars donorcen­trum roept op om bloed te geven

30 juli Het Roeselaarse donorcentrum roept via sociale media op om solidair te zijn en bloed te doneren. Door de vakantie staat de bloedvoorraad onder druk. Om bloed of plasma te gaan geven in het centrum aan het Stationsplein is het wel noodzakelijk om een afspraak te maken. Dit kan via het nummer 0800/777.00 of www.rodekruis.be. Je moet trouwens geen schrik hebben dat je geen bloed mag geven door het coronavaccin. Wie gevaccineerd is, mag 48 uur na zijn vaccinatie alweer bloed geven, als er zich geen problemen hebben voorgedaan.