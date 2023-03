Populaire Afghaanse verpleger mag in België blijven: “In het rusthuis zijn ze bijna even blij als ik”

Door een vreemde kronkel in de wetgeving besloot de dienst Vreemdelingenzaken begin dit jaar de tijdelijke verblijfsvergunning van de jonge Afghaanse verpleger in te trekken. Dat had alles te maken met het feit dat Baz al werkte terwijl zijn vriendin Karen nog studeerde. Volgens de letter van de wet moet de Belgische partner namelijk in staat zijn de ander te onderhouden en niet vice versa. Het hele verhaal deed Baz op 20 januari ons zelf uit de doeken , in het gezelschap van de bewoners van het BEN woon-en zorgcentrum Sint-Vincentius in Ardooie, die de vlijtige verpleger liever niet zagen vertrekken.

Opluchting

Volgens zijn advocaat maakte Baz een goede kans om de zaak te winnen als hij in beroep zou gaan tegen de beslissing van de dienst Vreemdelingenzaken, maar dat deed hij niet. In januari diende hij echter wel een nieuwe asielaanvraag in. En die aanvraag is verrassend snel goedgekeurd. “Vorige maand ben ik langsgegaan voor een interview en dinsdag werd ik opnieuw uitgenodigd in het stadhuis”, vertelt hij blij. “Daar kreeg ik te horen dat de aanvraag goedgekeurd werd. Een enorme opluchting voor mijn vriendin en mij. Ook in het rusthuis zijn alle bewoners heel blij met het nieuws.” De snelle goedkeuring van de aanvraag heeft wellicht ook te maken met de gewijzigde politieke situatie in Afghanistan. Baz behoort namelijk tot de Hazara’s, een etnische minderheid die al langer geviseerd wordt door de taliban.