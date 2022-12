Pop-upcafé Kerk33 in Paterskerk blijft tijdelijk dicht: “Kunnen niet blijven stoken in deze tijden”

Sinds oktober kon je dankzij Henk De Gheldere van Bar Giraf en Benny Kellner van De Nieuwe Klokke in de Paterskerk een pintje drinken . Op de plek waar vroeger het altaar stond, staat er tegenwoordig een toog. Bedoeling is om op termijn kantoorruimtes en wooneenheden voor mensen met een beperking te voorzien in de kerk, maar voor het zover is kregen Henk en Benny de kans om er een horecagelegenheid uit te baten. Nu de winter in het land is blijken de hoge energiekosten echter een spelbreker.

250 euro per dag opstoken

“Je moet toch op zo’n 25 euro per uur rekenen wat verwarmingskosten betreft”, zegt Henk. “Vorige maand hadden we genoeg aan een paar uur de verwarming aanleggen op de avond zelf om het hier warm te krijgen, maar nu de temperaturen gedaald zijn is dat een ander verhaal. We spreken over 250 euro per dag. In de drie dagen per week dat we gesloten zijn daalt de temperatuur in de kerk snel. Te snel. Na twee uur stoken was het hier nog steeds amper 15 graden. Om alles weer op te warmen, moeten we nu al de dag voordien beginnen stoken en dat valt eenvoudigweg veel te duur uit. Vrijdagavond hebben Benny en ik de knoop doorgehakt. We blijven voorlopig dicht. Het is te koud.”