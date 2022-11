Politiezone Riho zet nu ook cyberrad in tegen gevaren op het internet

Jaar na jaar stijgt het aantal aangiften van onder andere phishing, hacking en online oplichting bij de politie. “Dat is nog maar het topje van de ijsberg”, weet korpschef Curd Neyrinck. “Nog talrijker zijn de meldingen van verdachte e-mails en telefoontjes die we dagelijks ontvangen”. Die kennis om de gevaren op het internet te herkennen wil de politiezone Riho al op jonge leeftijd bijbrengen. Dit kan nu ook door middel van het cyberrad. Het is geïnspireerd op het rad van fortuin. De leerlingen draaien aan het rad en beantwoorden vragen. In groepjes proberen ze dan zo snel mogelijk het geheime wachtwoord te raden. In het cyberrad komen thema’s aan bod over veilige wachtwoorden en (cyber)pesten maar ook over sexting en phishing. Het nieuwe cyberspel maakt deel uit van een reeks cybergames die de politiezone Riho ontwikkelt. “De cybermat en online cyberquiz zijn voltreffers bij de jeugd, met het cyberrad maken we gebruik van een nieuwe spelmethode”, aldus nog de korpschef.