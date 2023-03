Politiezone Riho ontvangt label ‘Sportbedrijf’ van Sport Vlaanderen

Gespreks­avond met Ann Wauters in kader van internatio­na­le vrouwendag

Sport speelt wereldwijd een belangrijke rol. Het is een universele taal die verbindt. Naar aanleiding van internationale vrouwendag worden er op dinsdag 7 maart in KOERS. Museum van de Wielersport verhalen gebracht over sport als kracht tot verandering. Ook wordt er stil gestaan bij de man-vrouw (on)gelijkheid in de sport. Basketspeler Ann Wauters is gastvrouw van de avond. Met Pascal Delheye heeft ze het over de emancipatie van de vrouw doorheen de sportgeschiedenis. Elien Spillebeen neemt de aanwezigen daarna mee naar de vrouwenvoetbalclub die ze ondersteunt in Oost-Congo. De reis eindigt terug in Roeselare met enkele getuigenissen van vrouwen voor wie sport een belangrijke rol in hun leven speelt. De gespreksavond start om 19.30 uur, maar al vanaf 18.30 uur kan je KOERS bezoeken. De avond is gratis maar inschrijven is een must en dient te gebeuren voor maandag 6 maart via 051/26.24.00.