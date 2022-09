Politiezone Riho en baasje Stephane nemen na 10 jaar noodgedwongen afscheid van hond Deco: “Lieve loebas die er ook stond wanneer nodig.”

Roeselare Motena is voortaan eigenaar van zaal Rinus en start denkoefe­ning over toekomst diensten­cen­trum Ten Elsberge

Motena is voortaan eigenaar van zaal Rinus langs de Izegemseaardeweg. Dinsdagavond vond de officiële overdracht plaats van de vzw Rinus aan het Roeselaarse zorgbedrijf. Dat wil dienstencentrum Ten Elsberge al langer moderniseren en neemt nu ook zaal Rinus mee in een denkoefening over de toekomst van de volledige site.

28 september