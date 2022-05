Politie merkt brand in sfeercafé d’Armoe in Rumbeke op: “Net op tijd.”

Iets over 5 uur reed een politiepatrouille van het vlakbij gelegen politiegebouw in de Kwadestraat langs en merkte rook vanuit het café op. De brandweer snelde ter plaatse en kon meteen zowel via de buiten- als binnenkant het vuur aanvallen. De brand bleek in een bijgebouw achter de keuken te zijn ontstaan maar was zich via de dakisolatie al verder in het gebouw aan het verspreiden. “De uitbater mag een kaars branden voor de politie”, knipoogt Rob Nachtergaele. “Dankzij het snelle opmerken is de brandschade tot een opslagplaats achter de keuken beperkt. De keuken zelf en het café zat al onder de rook dus lang zou het niet meer duren vooraleer de rest van het gebouw vuur zou hebben gevat. Maar het café is nu dus gevrijwaard.”