Politie klist 16-jarige achter stuur BMW na 21 verkeersovertredingen in Roeselaarse centrum

Rond 13 uur merkte een anonieme motorpatrouille de sportieve rijstijl van de BMW 318 op. De bestuurder accelereerde hard om dan al even hard opnieuw af te remmen, slipte door bochten en bracht voetgangers en fietsers in gevaar. De agent slaagde er in de auto te doen stoppen maar toen hij tot controle wou overgaan, vluchtte de jongeman achter het stuur opnieuw weg. Wat volgde was een achtervolging in het Roeselaarse stadscentrum waarbij in totaal 21 verkeersovertredingen werden begaan: van het negeren van verkeersborden, het in gevaar brengen van andere weggebruikers over het negeren van rode verkeerslichten tot overdreven snelheid. Een snelheid van 130 kilometer per uur kon gehaald worden waar slechts 50 was toegelaten. Uiteindelijk kon de wagen tot stilstand gebracht worden. Drie jongeren sprongen er uit en liepen weg. De bestuurder bleef in de wagen zitten en kon geklist worden. Hij bleek slechts 16 jaar oud te zijn en dus niet over een rijbewijs te beschikken. Het voertuig had hij van zijn neef geleend. Hij zal zich later voor de politierechter moeten verantwoorden. In opdracht van de procureur is de wagen even aan de ketting gelegd. De drie gevluchte jonge inzittenden zijn ondertussen geïdentificeerd. Ze waren 15 tot 16 jaar oud.