Politie houdt bij je thuis een oogje in het zeil tijdens je vakantie

Rumbeke Nieuw reiscon­cept van toerisme­stu­den­ten Vives wint prijs Vlaamse autocarsec­tor BAAV

Vijf toerismestudenten van Vives campus Brugge werden in het kasteel van Rumbeke uitgeroepen tot winnaars van de wedstrijd uitgeschreven door de Beroepsvereniging voor Vlaamse Autocar- en Autobusbedrijven (BAAV) om de autocarsector te ondersteunen met nieuwe reisideeën. De Rumbeekse Chloë Dumortier, Anneleen Snauwaert uit Moerkerke, de Roeselaarse Babs Vanacker, Pheine Deryne uit Langemark en Rensle Welvaert uit Lochristi maakten een surprise trip voor twintigers naar Slovenië, Kroatië en Italië. Die doopten ze ‘on the hops’, een verwijzing naar ‘Dreamhops’. Dat is een nieuwe organisatie onder de vleugels van Mandelcar, de begeleidende autocarondernemer. De jury waardeerde onder andere het innovatieve karakter van de reis en de sterke marketing.

9:27