Politie controleert op naleving inhaalverbod in fietsstraten in Izegem en Roeselare: 22 automobilisten op de bon

Ardooie Klas 4e Moderne Talen wint Fair Tra­de-wed­strijd in IHKA

De Week van de Fair Trade ging in het Instituut H. Kindsheid in Ardooie (IHKA) niet onopgemerkt voorbij. Naast de verkoop van (h)eerlijke producten in oktober maakten de vierdejaars ook filmpjes over eerlijke handel. Ze zochten informatie op over eerlijke handel, de Fairtrade principes, labels en producten. Elke klas bedacht een originele invalshoek om eerlijke handel en duurzaam klimaatbeleid in de kijker te zetten en maakte er een leuk filmpje of liedje van. Die werden beoordeeld door de andere klassen en leerkrachten. Dinsdag vond de prijsuitreiking klaar. De winnende klas 4 Moderne Talen kreeg de meeste stemmen van de andere klassen en leerkrachten voor het lied “Fairtrade boer zoekt K3”.

13:14