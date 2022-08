Podcast ‘Het Bankje’ te beluisteren op bankjes in stadspark

Oekene Zuid-Nederland­se orgelklan­ken uit de 17de en 18de eeuw in Sint-Martinus­kerk

Cultuurwerking Oekene Inviteert haalt op zaterdag 6 augustus de eminente organist Luc Bastiaens naar de Oekense Sint-Martinuskerk om er het historisch Van Peteghemorgel dat dateert uit 1781 te bespelen. Tot eind 2021 was Bastiaens orgeldocent aan het Lemmensinstituut in Leuven en opleidingshoofd van de Specifieke Leraren Opleiding aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel. Sinds 2005 promoot hij als hoofdredacteur van het tijdschrift Orgelkunst de orgelcultuur uit onze contreien met artikels en cd-producties. De orgelbespeling in Oekene is een onderdeel van zijn promotiecampagne. Bastiaens zal er Zuid-Nederlandse klaviermuziek uit de 17de en 18de eeuwbrengen. Het concert start om 16 uur. Tickets kosten 10 euro. Meer info en reserveren via www.oekeneNV.be.

