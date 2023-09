Playmobil-beurs wil opnieuw kinderen én volwassenen prikkelen: “Van onderwaterwereld tot ‘Wieg der draken’, dit is het Cannes van de diorama’s”

Ann-Sophie geeft na 16 jaar de fakkel van dansschool Induce door: “Elise is de ideale opvolgster”

Er staat voortaan een ander gezicht aan het roer van de Roeselaarse dansschool Induce. Ann-Sophie Vandenweghe (40), die zestien jaar de dansschool runde, geeft de fakkel door aan Elise De Decker (27). Dat doet ze met een gerust hart, want voor Elise is Induce al 22 jaar haar tweede thuis. “Elise is Induce”, vat Ann-Sophie het samen.