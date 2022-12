Planten- en decozaak Jeanien stelt verdieping open als exporuimte en hoopt op navolging van andere handelaars

De beelden van Ine sluiten perfect aan bij het assortiment van Jeanien. Zaakvoerder Henk De Gheldere mikt op meer van dit. ‘De eerste verdieping boven Jeanien hebben we al een jaar geleden gestript”, zegt hij. “Zo ontdekten we welke mooie ruimtes er zich bevinden. Uiteraard is het leuk dat we deze plek een functie kunnen geven. Vroeger hebben we er al planten en deco gepresenteerd, maar nu willen we de ruimtes vooral inzetten voor exposities. Toen Ine met haar werk langskwam, was ik meteen overtuigd. Niet alleen door het groene onderwerp, maar zeker ook door haar heel aparte en poëtische fotografiestijl.” “Typerend in mijn werk is de zoektocht naar een interessant lijnenspel en sprekende lichtpartijen”, geeft Ine een extra woordje uitleg. “Een balancerend evenwicht dat streeft naar een buikgevoel en emotie. In deze reeks vormen licht, lijnen en emotie het fundament. En dit alles gevat in een groene, botanische omgeving.”