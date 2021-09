Pijpbom gevonden bij radicale Palestijnen die “te westerse” zus en schoonbroer in elkaar slaan

Tien dagen geleden kreeg de politie van Antwerpen een melding van een Palestijns gezin dat in Antwerpen was overvallen. De vrouw en haar man hadden klappen gekregen van twee indringers. Aanvankelijk ging de politie uit van een home-invasion. Maar in de woning was er niets gestolen terwijl er toch geld en juwelen aanwezig waren.

Geen home invasion

Verder onderzoek zette de politie op het spoor van een Palestijnse man uit Roeselare. Het mishandelde koppel gaf toe dat de twee broers van de vrouw de daders van de ‘home invasion’ waren. Zij gingen niet akkoord met de ‘te westerse’ manier van leven van hun zus en haar man. Dat kwamen de broers hen even met fysiek geweld duidelijk maken in Antwerpen. Het kwalificatie ‘home invasion’ veranderde dan ook naar ‘intrafamiliaal geweld’.

Pijpbom

In de Hoogleedsesteenweg in Roeselare werd bij de huiszoeking in een kast een ‘pijpbom’ aangetroffen. Dat is een metalen buis waarin explosieven met een ontsteking zitten en die langs twee kanten is dichtgeschroefd of dichtgeplooid. Onder andere in Nederland zijn al enkele aanslagen gepleegd met dergelijke zelfgemaakte bommen.

Volledig scherm In de woning met donkere gevel werd op de eerste verdieping een pijpbom gevonden. © Hans Verbeke

Volgens Wenke Roggen van het federaal parket ging het om een half afgewerkt explosief. “Er zijn leeggemaakte kogelhulzen en restanten van kruit gevonden. De bewoner van dit appartement wordt verdacht van deelname aan activiteiten van een terroristische organisatie. “

De Antwerpse politie gaf het onderzoek daarop over aan de afdeling Terro van de federale gerechtelijke politie. De verdachte M.A., die zich pas dit weekend meldde, is door de onderzoeksrechter in Brugge onder aanhoudingsmandaat geplaatst voor terreuractiviteiten.

Het parket van Antwerpen voert verder het onderzoek over de mishandeling van de zus en haar man. In dat onderzoek is ook de tweede broer een verdachte.

