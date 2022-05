Piet Loose gehuldigd als Krak van Krottegem

Piet Loose mag zich de nieuwe Krak van Krottegem noemen. Hij volgt Freddy Eeckhout op. De Krak van Krottegem werd verkozen in twee fasen. Een eerste selectie werd al op 12 maart gemaakt tijdens de Krak van Krottegem Quiz waarvan de vijf beste Groot-Krottegemse deelnemers automatisch de kandidaten werden voor de Krak van Krottegem Verkiezing. Vervolgens mochten zij, in ware verkiezingsstijl, campagne voeren op de wijk over statie. Stemmen gebeurde uiteindelijk door de Krottegemnaren in de rand van de 31e Krottegemse Rommelmarkt op zondag 17 april. “Piet Loose kreeg de meeste stemmen achter z’n naam”, vertelt Frank Wauters, voorzitter van de Krottegemse Ransels die de Krak van Krottegem organiseren. “Maar aangezien Piet toen in Lyon verbleef, was het onmogelijk om hem de dag zelf te vieren. Vandaar dat we vandaag toch nog even de tijd nemen om hem te huldigen als onze Krak.”